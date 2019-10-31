Лига Европы станет мечтой для России, а Лига чемпионов несбыточной фантазией?

Подробно объясняем.

Команда Виктора Гончаренко прервала черную серию, одержав кубковую победу над «Уфой» (1:0). Теперь армейцев ждет выезд к «Зениту» в РПЛ.

Знаменитый спартаковский «дед» — о ситуации в красно-белом клубе.

Противостояние главных тренеров «Спартака» и «Ростова» — главная составляющая самого интригующего матча 1/8 финала Кубка России.

В предстоящий уик-энд в Гренобле состоится третий этап Гран-при по фигурному катанию.