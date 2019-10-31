Лига Европы станет мечтой для России, а Лига чемпионов несбыточной фантазией?
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 31 октября.
Лига чемпионов или «первенство водокачки». Где будут играть российские клубы
Подробно объясняем.
Команда Виктора Гончаренко прервала черную серию, одержав кубковую победу над «Уфой» (1:0). Теперь армейцев ждет выезд к «Зениту» в РПЛ.
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Противостояние главных тренеров «Спартака» и «Ростова» — главная составляющая самого интригующего матча 1/8 финала Кубка России.
В предстоящий уик-энд в Гренобле состоится третий этап Гран-при по фигурному катанию.
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