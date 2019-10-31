Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Вечерний "СЭ"

Лига Европы станет мечтой для России, а Лига чемпионов несбыточной фантазией?

18:00
24 октября. Москва. ЦСКА — «Ференцварош» — 0:1. В этом сезоне российские клубы набрали крайне мало очков в Лиге Европы. Фото "СЭ"
24 октября. Москва. ЦСКА — «Ференцварош» — 0:1. В этом сезоне российские клубы набрали крайне мало очков в Лиге Европы. Фото "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 31 октября.

Лига чемпионов или «первенство водокачки». Где будут играть российские клубы

Подробно объясняем.

ЦСКА выжил. В Петербург едет раненый зверь

Команда Виктора Гончаренко прервала черную серию, одержав кубковую победу над «Уфой» (1:0). Теперь армейцев ждет выезд к «Зениту» в РПЛ.

Сергей Горлукович: «Не обсуждайте Тедеско до Нового года. Кононов тоже сначала выиграл три матча подряд»

Знаменитый спартаковский «дед» — о ситуации в красно-белом клубе.

Тедеско vs Карпин. Разные — и очень похожие

Противостояние главных тренеров «Спартака» и «Ростова» — главная составляющая самого интригующего матча 1/8 финала Кубка России.

Загитова дебютирует, но фаворит — Косторная. Главные интриги Гран-при Франции

В предстоящий уик-энд в Гренобле состоится третий этап Гран-при по фигурному катанию.

ЦИФРА ДНЯ
7
баллов
от L'Equipe получил полузащитник «Монако» Александр Головин за матч с «Марселем»
ЦИТАТА
Если увижу Конора, дам ему пощечину
Магомед Исмаилов
российский боец ММА

Магомед Исмаилов: «Если увижу Конора, дам ему пощечину»

читать >

Тест «СЭ». А какой вы Карпин в «Спартаке»?

читать >

«Подчуфарова понимала, что с ходу в нашу сборную не заскочит». Черезов — об отъезде российских биатлонистов и новом сезоне

читать >

Ковалев и Альварес проведут бой года. Пропустить невозможно

читать >

«Я считаю нападки на Малкина позорными». Владимир Познер встал на защиту хоккеиста

читать >

Пять — пять! Лучший матч на «Энфилде» со дня покера Аршавина

читать >

Овечкин — тренер, Шубская — судья, а Свечников — Фредди Крюгер. Звезды НХЛ празднуют Хэллоуин

читать >

Бешеный хит русского крушителя. Канадец поплатился за длинный язык и рухнул на лед, словно мешок

читать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир