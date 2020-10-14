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Кто сильнее — Россия или Украина, инсайды о трансферах «Спартака», баттл Ягудина и Плющенко

20:15
Болельщики сборной Украины. Фото Алексей Иванов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики сборной Украины. Фото Алексей Иванов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 14 октября.

Россия vs Украина: кто сильнее? Версия «СЭ» — 82:82,5

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