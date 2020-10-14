Кто сильнее — Россия или Украина, инсайды о трансферах «Спартака», баттл Ягудина и Плющенко
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 14 октября.
Россия vs Украина: кто сильнее? Версия «СЭ» — 82:82,5
Держим в голове возможность встречи на Евро-2020.
Заявочная кампания красно-белых вызвала у болельщиков немало споров.
Соперники по Олимпиаде-2002 схлестнулись по теме коннозаводства.
Ровно год назад Доменико был представлен как главный тренер красно-белых.
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