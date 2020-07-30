Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 30 июля.

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Кокорин сегодня, 30 июля, прилетел в Москву.

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2+1 дубль и передачу сделал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в выставочном матче с «Каролиной»

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