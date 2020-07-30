Кокорин подпишет контракт со «Спартаком», Гайч — с ЦСКА, а Дзюба продлил соглашение с «Зенитом»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 30 июля.
Кокорин прилетел в Москву. Подписание контакта со «Спартаком» ожидается сегодня вечером
Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Кокорин сегодня, 30 июля, прилетел в Москву.
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшие часы вылетит в Россию, сообщает Afa Mercado.
Лучший игрок сезона официально продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».
«Вашингтон» победил «Каролину» — 3:2.
Обозреватель «СЭ» — о нападающем, летом не забившем взрослым командам ни одного гола с игры.
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