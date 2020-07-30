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Кокорин подпишет контракт со «Спартаком», Гайч — с ЦСКА, а Дзюба продлил соглашение с «Зенитом»

18:15
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 30 июля.

Кокорин прилетел в Москву. Подписание контакта со «Спартаком» ожидается сегодня вечером

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Кокорин сегодня, 30 июля, прилетел в Москву.

Источник: Гайч в пятницу прилетит в Москву. Он станет игроком ЦСКА

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшие часы вылетит в Россию, сообщает Afa Mercado.

Дзюба остался в зоне комфорта. Мечта о Европе испаряется

Лучший игрок сезона официально продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

Овечкин выстрелил дублем! А еще выдал пас Кузнецову в нереальной русской комбинации

«Вашингтон» победил «Каролину» — 3:2.

Надоел аукцион «Кокорин». Рабинер — о трансфере форварда

Обозреватель «СЭ» — о нападающем, летом не забившем взрослым командам ни одного гола с игры.

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