Итоги полуфинала. Федун и Медведев, Романцев и Орлов, Рабинер и Короткин — о судействе и игре
21:15
Главное к вечеру понедельника, 20 июля.
«Зенит» — в финале, «Спартак» — в ужасе
В воскресенье чемпион России победил красно-белых в полуфинале Кубка России (2:1).
«Без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета». Александр Медведев считает, что засуживают «Зенит»
Генеральный директор петербуржцев — о высказываниях Федуна, футболке Ещенко и баннере фанатов сине-бело-голубых.
Интервью легендарного спартаковского тренера.
Известный телекомментатор — о полуфинале Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).
Решающий шаг Семака, слабое звено «Спартака» и «серые зоны» ВАР. Рабинер — о выходе «Зенита» в финал Кубка
Обозреватель «СЭ» проанализировал воскресную игру в Санкт-Петербурге.
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