Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Итоги полуфинала. Федун и Медведев, Романцев и Орлов, Рабинер и Короткин — о судействе и игре

21:15
«Зенит» — «Спартак» 2:1. Далер Кузяев и Айртон Лукас. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» — «Спартак» 2:1. Далер Кузяев и Айртон Лукас. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главное к вечеру понедельника, 20 июля.

«Зенит» — в финале, «Спартак» — в ужасе

В воскресенье чемпион России победил красно-белых в полуфинале Кубка России (2:1).

«Без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета». Александр Медведев считает, что засуживают «Зенит»

Генеральный директор петербуржцев — о высказываниях Федуна, футболке Ещенко и баннере фанатов сине-бело-голубых.

Олег Романцев: «Если бы не ВАР, гол Жиго засчитали бы!«

Интервью легендарного спартаковского тренера.

Геннадий Орлов: «Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом? А «Спартак» — 9-й, вчера избежал разгрома»

Известный телекомментатор — о полуфинале Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).

Решающий шаг Семака, слабое звено «Спартака» и «серые зоны» ВАР. Рабинер — о выходе «Зенита» в финал Кубка

Обозреватель «СЭ» проанализировал воскресную игру в Санкт-Петербурге.

ЦИФРА ДНЯ
2
два матча на финише РПЛ пропустит «Сочи» из-за заражения коронавирусом
ЦИТАТА
Если бы не ВАР, гол Жиго засчитали бы!
Олег Романцев
легендарный тренер «Спартака» — о полуфинале Кубка с «Зенитом»

«Спартак» может расстаться с Тедеско

читать >

Хэмилтон жалуется, что ему мешают преклонять колено. А его соратников обвинили в антисемитизме

читать >

«Из 10 европейских судей ни один не сказал, что назначил бы пенальти». Виктор Кашшаи — о судействе в матче «Зенит» — «Спартак», ВАР и своей работе в России

читать >

«Петр не боялся никого и никогда». Интервью с первым тренером чемпиона UFC

читать >

«Логинов будет претендовать на глобус, наши девушки попортят нервы лидерам». Глава СБР — о задачах на сезон

читать >

Календаря КХЛ все еще нет. Несколько клубов могут отвалиться

читать >

«Спартак» не смог остановить Дзюбу и Азмуна. Почему Семак обыграл Тедеско?

читать >

Валиевой надо дать соревноваться со взрослыми. Иначе мы сами закопаем себя перед Олимпиадой

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир