Вечерний «СЭ»
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Хабиб ответил на все вопросы, Загитова идет на журфак, матч «Спартака» после скандала

20:00
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 14 августа.

Хабиб — об отце, реванше с Конором и судействе «Спартака». Мощная пресс-конференция

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