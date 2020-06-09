Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 9 июня.

Известный артист попал в серьезную аварию.

ЦИФРА ДНЯ

9 В Москве начался первый этап снятия ограничений. С 9 июня отменены самоизоляция и пропуска

ЦИТАТА Если Черчесов придет в «Спартак», то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов

«Убийца достал тесак и пырнул в сердце 17-летнего парня». Погром на Манежке 18 лет назад читать > Большие шляпы, объемные плащи и молодая Резцова. Как выглядела олимпийская сборная нашей страны в 1992 году читать > «Зенит» существенно потеряет с уходом Ивановича. Найдет ли замену? читать > «Справедливо, что матч «Зенита» и «Спартака» пройдет в Петербурге «. Президент РФС — о ключевых решениях исполкома читать >