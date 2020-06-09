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Ефремов стал виновником страшного ДТП, полуфинал кубка пройдет в Петербурге, Алан Агузаров — о Черчесове и «Спартаке»

22:00
Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 9 июня.

Болельщик «Спартака» актер Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в Москве. Что произошло

Известный артист попал в серьезную аварию.

Полуфинал Кубка России в Питере — это буря

Обозреватель «СЭ» — о выборе места проведения главного матча этого лета.

«Если Черчесов придет в «Спартак», то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов». Первое за полтора года интервью Алана Агузарова

Подробный разговор с официальным представителем Шапи и Игнатьева, также работавшим с Дзюбой.

Вагнер возвращается в ЦСКА, где будет играть Кокорин, кого купит «Спартак». Таблица переходов РПЛ

Трансферное лето РПЛ. Все сделки — в одной таблице.

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ЦИФРА ДНЯ
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В Москве начался первый этап снятия ограничений. С 9 июня отменены самоизоляция и пропуска
ЦИТАТА
Если Черчесов придет в «Спартак», то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов
Алан Агузаров
юрист главного тренера сборной России

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