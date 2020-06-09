Ефремов стал виновником страшного ДТП, полуфинал кубка пройдет в Петербурге, Алан Агузаров — о Черчесове и «Спартаке»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 9 июня.
Болельщик «Спартака» актер Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в Москве. Что произошло
Известный артист попал в серьезную аварию.
Обозреватель «СЭ» — о выборе места проведения главного матча этого лета.
Подробный разговор с официальным представителем Шапи и Игнатьева, также работавшим с Дзюбой.
Трансферное лето РПЛ. Все сделки — в одной таблице.
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