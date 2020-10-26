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ЦСКА обошел «Зенит», масштабный разбор игры «Спартака», Покеттино может заменить Семака

22:15
Никола Влашич и Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич и Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 26 октября.

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ЦИТАТА
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Сергей Семак
Главный тренер «Зенита»

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