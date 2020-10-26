ЦСКА обошел «Зенит», масштабный разбор игры «Спартака», Покеттино может заменить Семака
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 26 октября.
Настоящий ЦСКА играет в РПЛ, а не в Европе. Армейцы разгромили «Арсенал»
Команда Виктора Гончаренко поднялась на второе место в таблице.
Перестановки Доменико Тедеско позволили красно-белым обыграть «Краснодар» (3:1).
Максим Алланазаров — о перспективах назначения 48-летнего аргентинца главным тренером сине-бело-голубых.
Во вторник команда Марко Николича встретится с победителем Лиги чемпионов.
Пресс-конференция главного тренера «Баварии» и полузащитника Томаса Мюллера.
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Крутов — легенда нашего хоккея и прекрасный человек. Дикие истории о нем из Канады о зубах и пиве — ерундачитать >
Лидерство, контракт Тедеско, сомнения в Кокорине, судейство. Рабинер — о самых актуальных темах «Спартака»читать >