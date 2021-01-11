Что произошло за выходные, иностранец рвется в сборную России, рейтинг игроков НХЛ
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 11 января.
Золото в биатлоне после 43 неудач, Большунов выиграл «Тур де Ски», молодежка провалилась на МЧМ. Что случилось за выходные
Главные события предновогодних и праздничных дней.
Интервью с защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем.
Макдэвид — первый, Кучеров — третий, Панарин — пятый, Овечкин — вне десятки. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ
Ежегодный топ-лист от журналистов «СЭ».
Агент Василия Подколзина Сергей Исаков объявил, что его клиент отправится в НХЛ после окончания сезона.
«Большунов шутит насчет перехода в биатлон, на перестройку может уйти до пяти лет». Петухов — об итогах «Тур де Ски«
Чемпион мира — о триумфе российских мужчин на многодневке.
ЦИТАТА
Буду изо всех сил пытаться уговорить Хабиба еще на один бой
«Не чморите Миранчука!» Смородская — о выборах президента ФНЛ, Кикнадзе, Семине и пиве на стадионахчитать >
«Не чудо, а обычный результат для Латыпова». Хованцев — о сумасшедшем прорыве в эстафетечитать >
Урунов вернется в «Уфу»? ЦСКА предложил 10 миллионов евро за Туфана?читать >
Шомуродов забивает за «Дженоа». Его уже приглашают на пловчитать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю