Что произошло за выходные, иностранец рвется в сборную России, рейтинг игроков НХЛ

Главные события предновогодних и праздничных дней.

Интервью с защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем.

Ежегодный топ-лист от журналистов «СЭ».

Агент Василия Подколзина Сергей Исаков объявил, что его клиент отправится в НХЛ после окончания сезона.

Чемпион мира — о триумфе российских мужчин на многодневке.