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Что произошло за выходные, иностранец рвется в сборную России, рейтинг игроков НХЛ

22:00
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 11 января.

Золото в биатлоне после 43 неудач, Большунов выиграл «Тур де Ски», молодежка провалилась на МЧМ. Что случилось за выходные

Главные события предновогодних и праздничных дней.

«Рассчитываю попасть в сборную России. Буду ждать звонка Черчесова!«

Интервью с защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем.

Макдэвид — первый, Кучеров — третий, Панарин — пятый, Овечкин — вне десятки. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ

Ежегодный топ-лист от журналистов «СЭ».

Капитан молодежки уедет из СКА в «Ванкувер». Вырастить из Подколзина звезду в России не получилось

Агент Василия Подколзина Сергей Исаков объявил, что его клиент отправится в НХЛ после окончания сезона.

«Большунов шутит насчет перехода в биатлон, на перестройку может уйти до пяти лет». Петухов — об итогах «Тур де Ски«

Чемпион мира — о триумфе российских мужчин на многодневке.

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