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Брагин возглавил сборную и СКА, варианты для Алексея Миранчука, Филипп — о Германии и России

22:30
Игорь Брагин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Брагин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 5 июня.

Брагин — новый главный тренер сборной России. Это одновременно логично и удивительно

Михаил Зислис разбирает смену наставника национальной команды.

«Рома», «Аталанта» или «Фиорентина»? Кому подойдет Алексей Миранчук

Российский хавбек может продолжить карьеру в серии А.

«Если почувствую, что в России что-то не так организовано, желание играть пропадет». Максимилиан Филипп — о рестарте РПЛ

Нападающий «Динамо» дал интервью Kicker.

«Хотим на Олимпиаде победить и опередить Канаду». Что говорили на презентации Брагина и Ларионова

Первые слова новых главных тренеров главной и молодежной сборной России.

«Его любят все сегодняшние российские топы». Мнение Рабинера о назначении Брагина и Ларионова

Обозреватель «СЭ» — о назначениях Валерия Брагина и Игоря Ларионова.

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