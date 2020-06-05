Брагин возглавил сборную и СКА, варианты для Алексея Миранчука, Филипп — о Германии и России
22:30
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 5 июня.
Брагин — новый главный тренер сборной России. Это одновременно логично и удивительно
Михаил Зислис разбирает смену наставника национальной команды.
Российский хавбек может продолжить карьеру в серии А.
«Если почувствую, что в России что-то не так организовано, желание играть пропадет». Максимилиан Филипп — о рестарте РПЛ
Нападающий «Динамо» дал интервью Kicker.
Первые слова новых главных тренеров главной и молодежной сборной России.
Обозреватель «СЭ» — о назначениях Валерия Брагина и Игоря Ларионова.
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