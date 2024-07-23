«Ее обожали, ей завидовали, ею восхищались». Блогер МотоТаня погибла в Турции: что о ней известно

Популярной россиянке было 38 лет.

Российский блогер Татьяна Озолина, наиболее известная как МотоТаня, погибла в результате ДТП в Турции 22 июля. Кто она такая и чем известна — в нашем материале.

Детство и юность Татьяны Озолиной

Татьяна Озолина родилась 6 марта 1986 года в небольшом городке Тара Омской области. В детстве девочка занималась танцами, ходила в музыкальную школу.

В школе она была отличницей, после 9-го класса поступила в Омский хореографический колледж. Девушка также получила высшее образование по специальности «экономика управления». В 2008 году ее включили в топ-150 самых красивых девушек Омска. В 2012-м Татьяна переехала в Москву, где работала в аутсорсинговой организации.

Татьяна Озолина. Фото Соцсети

Блогерская карьера Татьяны Озолиной

В семье Озолиной отец и дедушка ездили на мотоциклах. В 2014 году девушка получила права категории А. Ее первым байком стал Kawasaki ZX6R красного цвета, за который она отдала 210 тысяч рублей. Именно он стал ее визитной карточкой. Девушка специально копила деньги на покупку: откладывала с зарплаты, часть заняла у друга. Именно с этого периода Татьяна начала выкладывать видео и фото со своих поездок в социальные сети.

С 2022-го Озолина ездила на мотоцикле BMW. Красивая фигура и яркая внешность позволили ей быстро стать популярной. Самым известным роликом стало видео, как Татьяна танцует на байке в пробке.

В 2020-м россиянку признали блогером с самым большим количеством подписчиков в мире в мотосообществе. На ее страницу в TikTok подписано 5 миллионов пользователей, в Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — 1 миллион, на YouTube-канал — 2 миллиона.

Татьяна регулярно принимала участие в различных акциях и соревнованиях. Например, Озолина — трехкратный лауреат байк-шоу «Русская верста», в рамках которого мотоциклисты должны преодолеть дистанцию 1067 км не более чем за 14 часов 23 минуты.

Также МотоТаня совершала многодневные путешествия на мотоцикле по миру. О своих перемещениях она рассказывала своим подписчикам. Популярного блогера часто приглашали сниматься в клипах звезды российской эстрады. Так, ее можно увидеть в роликах Григория Лепса, Лилу. Татьяна стала дублершей олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой в клипе Ларисы Долиной на песню «По встречной». В России Татьяна имела звание самой красивой байкерши страны.

Татьяна Озолина. Фото Соцсети

Личная жизнь Татьяны Озолиной

МотоТаня была замужем один раз. С супругом Озолина познакомилась еще в Омске, вместе они переехали в Москву. В 2011 году у пары родился сын, которого назвали Всеволод. После смены места жительства молодые люди развелись. В последнее время она состояла в отношениях с молодым человеком, которого скрывала от общественности. Известно, что вместе они были два года.

Татьяна Озолина. Фото Соцсети

Смерть Татьяны Озолиной

В июле блогер посетила Грузию, затем отдыхала на Черном море, откуда и направилась в Турцию. 22 июля Озолина и еще два местных мотоблогера ехали в Бодрум из Измира. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе в районе моста над рекой Сарычай. Как сообщило турецкое издание KaryaHaber, «Татьяна Ивановна Озолина скончалась на месте».

В день трагедии появились две версии произошедшего. Первая: Татьяна не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Вторая: россиянка столкнулась с другим мотоциклом, от удара байк российского блогера отлетел в отбойник, а девушка сильно ударилась головой об ограждение.

По сообщениям очевидцев аварии, после столкновения блогерша сама встала и сделала несколько шагов, но резко упала и скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Ей было 38 лет. Вторая жертва ДТП с тяжелыми травмами была доставлена в госпиталь Миласа.

«Наши репортеры прибыли на место происшествия. Мы с большой печалью узнали, что Татьяна сначала поднялась и подошла к своему мотоциклу, но внезапно упала и скончалась. Ее шлем слетел с головы, другая экипировка была на ней. Из-за травмы головы в результате трагической аварии Татьяна лишилась жизни», — сообщило издание Karya Haber.

Это не первое ДТП МотоТани. Ранее она попадала в три аварии, но в них не пострадала. Об этом Озолина рассказывала YouTube-блогеру Диме Гордею.

«Я уже падала с мотоцикла. У меня было три ДТП: без переломов, но я сильно ободрала себе кожу и получила трещину лобковой кости. Я ударилась этой частью, замяла бак и перелетела через мотоцикл. К счастью, скорость была небольшой, так как я ехала между рядами. Если бы скорость была выше, я бы не выжила», — рассказала блогер.

Представители мотосообщества в России и мире высказали слова соболезнования близким.

«Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ею восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно», — сделало обращение VK-сообщество «МОТОМОСКВА Это наш Город!».

После трагедии в Турцию прилетел бывший муж Озолиной. Он занимается вопросами транспортировки тела девушки в Россию. У Татьяны остался 13-летний сын.