7 августа, 12:22

Сигал не поедет с российскими мастерами айкидо на Всемирные игры

Алина Савинова

Главный тренер сборной России по айкидо Александр Качан сообщил, что главный инструктор Федерации айкидо России Стивен Сигал не присоединится к национальной команде на Всемирных играх в Китае.

Сигал — американский актер. В 2016 году он получил российское гражданство.

«Сигал не поедет на Всемирные игры, его туда никто не приглашал», — приводит ТАСС слова Качана.

По словам специалиста, на Всемирных играх выступят Александр Легчилин, Анастасия Шикаева и Амина Валитова, которых будут сопровождать два тренера. Команда вылетела в Китай в среду вечером. Выступления по айкидо состоятся 9 и 10 августа. В этом виде спорта будет оцениваться только технический уровень спортсменов без выявления победителей и призеров.

Всемирные игры-2025 пройдут с 7 по 17 августа в китайском Чэнду.

Источник: ТАСС
