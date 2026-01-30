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30 января, 19:20

Роднина — о роли современного отечественного спортивного кино: «Рассказать о великих личностях»

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» оценила роль российского кино про спорт.

«Задача спортивного кино — не привлечь кого-то в спорт. Думаю, главная цель — рассказать о великих личностях, которые были в российском и советском спорте. Это все о тех временах, о которых мы очень мало знаем. Большинство журналистов даже не вспомнят Олимпийские игры в Ванкувере или Турине. Все это — история нашей страны и международное представительство ее в таком направлении, как спорт», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка отметила прогресс российского спортивного кинематографа.

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Ирина Роднина
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