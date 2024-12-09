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Сегодня, 15:42

Один человек погиб в результате обрушения в горнолыжном комплексе «Снежком» в Красногорске

Руслан Минаев
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В Красногорске во время разбора здания горнолыжного комплекса «Снежком» обрушилась часть конструкций.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате падения части сооружений погиб рабочий.

«От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в машине скорой медицинской помощи», — сообщает источник со ссылкой на подмосковную прокуратуру.

Горнолыжный комплекс «Снежком» был закрыт в 2022 году. Спустя год начался демонтаж сооружения.

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