Как выглядела самая красивая байкерша России МотоТаня. Известный блогер погибла в ДТП в Турции
Татьяна Озолина, более известная как блогер МотоТаня, вслед за дедом и отцом с детства увлекалась мотоциклами. Девушка родилась в Омске и входила в топ-150 самых красивых девушек города, что позже очень помогло ей в блогерской карьере.
В 2014 году, после переезда в Москву Татьяна приобрела свой первый мотоцикл Kawasaki ZX6R красного цвета, после чего начала выкладывать фото и видео своих поездок в соцсети.
В 2020-м россиянку признали блогером с самым большим количеством подписчиков в мире в мотосообществе. На ее страницу в TikTok подписаны 5 миллионов пользователей, в Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — 1 миллион, на YouTube-канал — 2 миллиона.
Девушка участвовала в различных выставочных соревнованиях и мероприятиях, снималась в клипах звезд российской эстрады и имела звание самой красивой байкерши страны.
Трагедия произошла, когда Татьяна путешествовала по Турции. На трассе Милас — Секе в районе моста над рекой Сарычай девушка попала в аварию. По одной из версий, она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. По другой — столкнулась с другим мотоциклистом, ударилась головой об отбойник и получила травму шеи, несовместимую с жизнью.