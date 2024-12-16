«Cпорт-Экспресс» открыл вакансию СММ-менеджера для соцсетей
В СММ-команду «CЭ» требуется сотрудник для ведения соцсетей и выполнения различных задач:
— Участвовать в создании креативных форматов. Придумывать тесты, игры, сторителлинги, вовлекающие посты;
— Заниматься поиском вирального контента;
— Публиковать контент с сайта в социальные сети;
— Анализировать реакцию подписчиков на контент;
— Ставить задачи команде дизайнеров.
О графике и доходе здесь.
Тестовое задание можно пройти здесь.
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