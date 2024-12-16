«Cпорт-Экспресс» открыл вакансию СММ-менеджера для соцсетей

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В СММ-команду «CЭ» требуется сотрудник для ведения соцсетей и выполнения различных задач:

— Участвовать в создании креативных форматов. Придумывать тесты, игры, сторителлинги, вовлекающие посты;

— Заниматься поиском вирального контента;

— Публиковать контент с сайта в социальные сети;

— Анализировать реакцию подписчиков на контент;

— Ставить задачи команде дизайнеров.

О графике и доходе здесь.

Тестовое задание можно пройти здесь.