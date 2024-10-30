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Сегодня, 12:40

В Госдуме сомневаются, что законопроект об ограничении продажи алкоголя до 2 часов в сутках будет принят

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном ограничении продажи алкоголя до 2 часов в сутках.

«Разговор о возвращении алкоголя на стадионах идет только о пиве. Ограничение продажи алкоголя до 2 часов в сутках по всей России? Если кто-то хочет обсудить, то это не возбраняется. Но с точки зрения принятия такого законопроекта — я сомневаюсь. Не слышал ничего о такой идее, до меня не доходило, в кулуарах не обсуждается», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее депутат Султан Хамзаев заявил «РИА Новости», что в России стоит начать постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни.

Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

Дмитрий Свищев
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