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Дегтярев заявил, что летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в России

Камила Абдурахманова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что летние Игры ШОС в 2026 году состоятся в России, соревнования примут несколько городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург.

«Мы предложили Россию, и все радостно согласились. В России принять такие Игры с таким количеством участников могут только Москва и Санкт-Петербург. «Под звездочкой» еще пара городов, но Москва и Санкт-Петербург уже согласованы», — сказал Дегтярев ТАСС.

В апреле 2023 года в МИД РФ заявили, что сотрудничество со странами ШОС, БРИКС и СНГ находится в числе приоритетов России, когда российские атлеты остались лишенными заметного числа международных соревнований.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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