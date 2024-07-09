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Семейные праздники 2024: какие семейные праздники будут в 2024 — календарь
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

4 мин.

Календарь семейных праздников на 2024 год

Татьяна Пищева
Автор
Счастливая семья: мать, отец, дети
Фото istockphoto.com/evgenyatamanenko
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В России 2024 год объявлен Годом семьи. По всей стране проходят тематические акции и мероприятия. С особым размахом отмечают памятные даты, связанные с семьей. Поделились списком семейных праздников на 2024 год.

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Январь

  • 19 января — День супруга.

У этого праздника интересная история. Торжество пришло из Исландии. Там в этот день мужчины обычно задабривали зиму, чтобы она не была сурова к его семье. Также среди женщин существовала традиция особенно внимательно относиться к мужу, выполнять в этот день все его желания. После того как праздник пришел в Россию, он потерял связь с исландской традицией и стал поводом для женщин порадовать свою вторую половинку.

  • 21 января — Всемирный день объятий.

Всемирный день объятий появился в Америке в 1986 году, а потом распространился по остальным странам. В этот день принято больше обниматься с родными. Согласно мнению ученых, объятия делают человека счастливее и здоровее: уменьшают стресс, способствуют расслаблению мышц и выработке «гормонов счастья».

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Апрель

  • 10 апреля — День братьев и сестер.

Этот праздник имеет трагичную историю. Он был основан в 1995 году американкой Клаудией Эварт в память об умерших брате и сестре. Клаудия добилась признания праздника на государственном уровне. Она отмечала, что братья и сестры играют такую же важную роль в жизни, как и родители.

Фото istockphoto.com/mediaphotos

  • 25 апреля — День дочери.

У этого праздника тоже есть несколько дат. В России его неофициально отмечают 25 апреля. Есть также неофициальный Международный день дочерей, который отмечают в четвертое воскресенье сентября (в 2024 году оно выпадает на 22 сентября).

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Май

  • 15 мая — Международный день семьи.

Этот праздник официально установлен ООН. Каждый год он имеет определенную тему. Например, в 2024 темой было «благополучие семей и изменение климата».

Июнь

  • 1 июня — День защиты детей.

Один из главных праздников в России — День защиты детей. Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети по всему миру: недоступность образования, детский труд, уязвимость во время боевых действий. Важными темами остаются и положение ребенка в семье и важность воспитания.

Фото istockphoto.com/PeopleImages

Июль

  • 8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности.

Главный российский семейный праздник — это, конечно, День семьи, любви и верности. Он установлен в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются христианским идеалом семьи. В этот день принято украшать дом ромашками — символом любви, нежности и детства.

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Октябрь

  • 20 октября — День отца в России (третье воскресенье октября).

Впервые День отца появился в США в 1910 году. Его вдохновительницей стала Сонора Додд. Она хотела выразить признательность своему отцу, в одиночку вырастившему шестерых детей. В большинстве стран мира праздник отмечают в третье воскресенье июня, в России — в третье воскресенье октября.

Фото istockphoto.com/Choreograph

  • 27 октября — Международный день тещи и свекрови (четвертое воскресенье октября).

Изначально праздник задумывался как шутка. В 1934 году американский журналист Джин Хоу в статье, приуроченной ко Дню матери, пожаловался, что у тещ и свекровей своего праздника нет. Идея понравилась американцам, которые стали отмечать праздник в четвертое воскресенье октября. Недавно его стали праздновать и в России.

  • 28 октября — День бабушек и дедушек.

Этот праздник придумали владельцы цветочных магазинов из Голландии. Они предложили дарить бабушкам и дедушкам живые цветы в горшках. Это должно было символизировать связь между старшим поколением (корнями) и молодым поколением (зелеными побегами). Инициативу подхватили в других странах, в том числе и в России.

Фото istockphoto.com/AleksandarNakic

Ноябрь

  • 22 ноября — День сыновей.

Несмотря на то что праздник не признан на государственном уровне, он может стать прекрасным поводом порадовать сыновей небольшими памятными подарками.

  • 24 ноября — День матери в России (в последнее воскресенье ноября).

Один из самых теплых и радостных семейных праздников — это День матери. Его начали отмечать еще в 1915 году. Символ этого праздника — незабудка: этот цветок олицетворяет преданность, нежность и бескорыстную любовь матери.

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