Госдума РФ не обсуждает вопрос запрета квадроберов: «Каждый сходит с ума по-своему»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, в какой стадии находится рассмотрение вопроса о запрете квадроберов.

«Ни в какой стадии не находится. Лично по мне, этот вопрос обсуждать нецелесообразно. Каждый сходит с ума по-своему. Обсуждать квадроберов? Мне кажется, Государственной думе есть, чем заниматься», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, отвечая вопрос о квадроберах, заявил, что у людей должна быть свобода выбора.