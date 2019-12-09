Вячеслав Фетисов: «По чьей-то вине наши чистые спортсмены попали в эту нелепую ситуацию»

Двукратный олимпийский чемпион, специальный представитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов считает, что спортсмены и тренеры больше всего пострадают от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства.

— Очень расстроен по этому поводу, персонально расстроен, — сказал Фетисов в интервью ТАСС. — Это уже не переговорный процесс, решение принято. Единственный вариант для нас — идти в арбитражный суд и искать аргументы. Не знаю, какие, поскольку решение исполкома ВАДА было единогласным.

Больше всего от этого пострадали спортсмены и тренеры, мне жалко их и обидно. По чьей-то вине наши чистые спортсмены попали в эту нелепую, связанную с их карьерой и судьбой, ситуацию.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!