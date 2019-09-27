Томас Бах: «Чистые спортсмены должны иметь возможность выступать на Играх»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что чистые спортсмены должны иметь возможность выступать на Олимпийских играх.

Бах провел встречу с президентом Международной федерации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коэ. Главы организаций традиционно встречаются перед началом чемпионата мира по легкой атлетике, который стартовал в Дохе. На нем российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Без флага россияне соревновались и на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

— Сомнения возникают перед принятием решения, когда ты всегда должен прислушиваться к разным мнениям, но после, если ты берешь на себя ответственность за серьезное решение, ты должен быть уверен в нем, — цитирует ТАСС Баха. — Потому что если ты не уверен в своем решении, ты не можешь убедить других, тогда ты теряешь доверие.

Анализ ситуации говорит о том, что это великолепно, когда у чистых спортсменов есть возможность соревноваться в честных соревнованиях, но у нас два взгляда на ситуацию, поскольку наши сферы ответственности различаются, этот вопрос имеет особые обстоятельства. Что касается Олимпийских игр, то там тоже была особая ситуация, принимая во внимание позицию в ИААФ и позицию других национальных комитетов и международных федераций. Это мы учли, устанавливая наши критерии и принимая санкции в отношении ОКР, который был исключен из Олимпийских игр в Пхёнчхане, но мы после консультаций с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) дали чистым спортсменам возможность выступить в соревнованиях.