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Допинг

Россия должна выплатить ВАДА штраф и компенсировать расходы

9 декабря 2019, 14:08

Россия должна выплатить ВАДА штраф в размере 100 тысяч долларов США либо 10 процентов от годового бюджета организации. Такое решение приняло Всемирное антидопинговое агентство после рассмотрения дела о допинге в российском спорте.

Также РУСАДА должно компенсировать ВАДА затраты на расследование манипуляций в данных Московской антидопинговой лаборатории с января 2019 года. Срок выплат определен до конца 4-летнего периода наказания.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их число вошли 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/doping/online/reshenie-ispolkoma-vada-sankcii-k-rossii-rekomendacii-ob-otstranenii-ot-olimpiady-i-chempionatov-mira-lishenie-flaga-i-gimna-za-doping-onlayn-translyaciya-1620018/

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