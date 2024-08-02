Глава федерации заявил, что батутистку Бладцеву засудили: «Это просто анекдот и наглость»

Глава ФПБР: «Батутистку Бладцеву засудили на Олимпиаде, это просто анекдот и наглость»

Глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров заявил, что судьи поставили россиянке Анжеле Бладцевой заниженные баллы на турнире по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже.

«Судейство — это просто ангажированность. Анжеле поставили на балл меньше, чем должны были, это просто анекдот! Они, наверное, разберутся с судьями, но особо здесь нельзя руками махать после драки, так скажем», — цитирует Макарова РИА Новости.

Глава Федерации прыжков на батуте России считает, что Бладцева могла выиграть эти соревнования.

«Она подошла не очень к старту, высота не очень получилась, однако оценка за технику просто не ее, это просто невозможно. Мы не слепые люди, не знаю, что там сделали с судьями. Думаю, будет судейский скандал, хотя мы не хотим его поднимать, потому что для вида спорта это не очень хорошо», — добавил он.

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла и заняла пятое место. После своего выступления Бладцева не смогла сдержать слез. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.