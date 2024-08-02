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Сегодня, 16:07

Глава федерации заявил, что батутистку Бладцеву засудили: «Это просто анекдот и наглость»

Глава ФПБР: «Батутистку Бладцеву засудили на Олимпиаде, это просто анекдот и наглость»
Алина Савинова
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Анжела Бладцева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров заявил, что судьи поставили россиянке Анжеле Бладцевой заниженные баллы на турнире по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже.

«Судейство — это просто ангажированность. Анжеле поставили на балл меньше, чем должны были, это просто анекдот! Они, наверное, разберутся с судьями, но особо здесь нельзя руками махать после драки, так скажем», — цитирует Макарова РИА Новости.

Анжела Бладцева стала пятой на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Бладцева оступилась в олимпийском финале. Как же так?

Глава Федерации прыжков на батуте России считает, что Бладцева могла выиграть эти соревнования.

«Она подошла не очень к старту, высота не очень получилась, однако оценка за технику просто не ее, это просто невозможно. Мы не слепые люди, не знаю, что там сделали с судьями. Думаю, будет судейский скандал, хотя мы не хотим его поднимать, потому что для вида спорта это не очень хорошо», — добавил он.

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла и заняла пятое место. После своего выступления Бладцева не смогла сдержать слез. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Анжела Бладцева
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