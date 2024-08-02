Белоруска Бордиловская — о серебре Олимпиады: «Британка Пейдж была не лучше меня»

Представительница Белоруссии Виолетта Бордиловская поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали в прыжках на батуте на Олимпиаде-2024.

Золото турнира выиграла представительница Великобритании Бриони Пейдж.

— Мне очень радостно. Не верится. Показалось, что британка была не лучше? Да, мне тоже так показалось. Почему она выше? Это сложный вопрос. Белорусам хочу сказать — верьте в себя, — сказала Бордиловская.

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.