Российская прыгунья на батуте Бладцева расплакалась после выступления в финале Олимпиады-2024

Россиянка Бладцева расплакалась после выступления в финале Олимпиады

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева не сдержала эмоций после выступления в финале Олимпийских игр-2024 в Париже.

19-летняя спортсменка расплакалась после завершения своей попытки. Она набрала 55,020 балла и лишилась шансов на олимпийскую медаль.

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.