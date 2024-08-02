Российская прыгунья на батуте Бладцева расплакалась после выступления в финале Олимпиады-2024
Россиянка Бладцева расплакалась после выступления в финале Олимпиады
Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева не сдержала эмоций после выступления в финале Олимпийских игр-2024 в Париже.
19-летняя спортсменка расплакалась после завершения своей попытки. Она набрала 55,020 балла и лишилась шансов на олимпийскую медаль.
Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.
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