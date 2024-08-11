Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 18:00

Японские борцы порвали всех в Париже — 8 золотых медалей. Последний раз столько выигрывал СССР в 1988-м

Японские борцы выиграли 8 золотых медалей на Олимпиаде в Париже
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Борец Котаро Киеока
Котаро Киеока.
Фото Reuters
Выиграли медальный зачет с огромным отрывом.

Япония разгромила всех в общекомандном медальном зачете у борцов на Олимпийских играх в Париже-2024.

Представители этой страны выиграли аж 8 золотых медалей на парижских коврах. У поделивших второе место Ирана, США и Болгарии — всего по два золота. США с треском провалились в мужской борьбе — ни одного золота ни в вольной, ни в греко-римской, два первых места только у женщин.

Ахмед Тажудинов. Тажудинов — олимпийский чемпион в весе Садулаева! Дагестанский борец справился за один раунд

Японцы же показали результат везде — и в греко-римской (2 золотых в 60 и 77 кг), и у мужчин-вольников (2 золотых в 57 и 65 кг), и у женщин (4 золотых: в 53, 57, 62, 76 кг). Последней страной, которая выигрывала 8 золотых медалей в борьбе на одной Олимпиаде, был СССР в Сеуле-1988. И это притом что тогда у борцов медалей разыгрывалось больше — 20 против 18 в Париже.

Кто-то может сказать, что нельзя смешивать результаты женской и мужской борьбы, что на Кавказе и в Иране женщины вообще борьбой не занимаются и т. д. Но, во-первых, это не проблемы японцев, они гармонично развивают все свое общество, а не только мужчин, и во-вторых, США, например, вкладывают гигантские деньги и силы в женскую борьбу, и выиграть у них — тяжелая задача.

Борец Котаро Киеока
Котаро Киеока.
Фото AFP

Женская борьба у американцев включена в суперсистему студенческого спорта NCAA. Американки получают огромные стипендии, в их университетах превосходные условия: куча ковров, первоклассные бассейны и тренажерные комплексы, восстановительные кабинеты, автоматы с бесплатными протеиновыми батончиками, спортивным питанием, стадионы на 30 000 зрителей, огромный тренерский штат, массажисты и так далее. И то, что японки обыграли американок, побили эту систему и взяли в два раза больше медалей на этих Играх — это достойно уважения.

Михаин Лопес и&nbsp;Александр Карелин. Михаин Лопес ничуть не более великий, чем Александр Карелин. Титулов меньше, поражений больше

И еще тем, кто принижает женскую борьбу — скажите, если бы в Париже выступали наши русские женщины, да хоть какие — дагестанки, татарки, якутки, — мы бы что, не болели за них так, как за мужиков? Да болели бы еще как, болели, как когда-то за Исинбаеву, Липницкую, пловчих, синхронисток, биатлонисток и так далее. И если бы они привезли оттуда кучу золота — гордились бы страной и ценили эти медали по высшей пробе. Так что не надо принижать золото женских борцов, а надо признать, что на сегодняшний день в Японии самая КОМПЛЕКСНО развитая борьба: и мужская, и женская, и греко-римская, и вольная.

И заметьте еще такой момент — японские борцы не получают паспорта других стран, чтобы увеличивать представительно воспитанников своей школы на Играх. Это очень важно, когда мы сравниваем, какая школа выиграла больше медалей. Японцы используют только те лицензии, что дали на их страну.

Олимпиада
2
0
Читайте также
Чемпионка Олимпиады-1952 Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет
Уроженка Якутии стала 14-й в марафоне на Олимпиаде-2024
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Египетский спортсмен арестован за сексуальное насилие. Он положил руку на ягодицу женщине
Новости
RSS RSS
Все новости