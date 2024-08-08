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Париж-2024

Сегодня, 11:15

Борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 8 августа

Соревнования по вольной и греко-римской борьбе на Олимпиаде пройдут 8 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни.
Фото AFP

8 августа, на Олимпиаде в Париже состоятся соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин и по греко-римской борьбе среди мужчин. Публикуем расписание состязаний. Время начала — московское.

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 53 кг. Утешительный раунд

12.30 Женщины, до 57 кг. 1/8 финала

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

Мужчины, до 86 кг. 1/8 финала

13.50 Женщины, до 57 кг. 1/4 финала

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

Мужчины, до 86 кг. 1/4 финала

19.15 Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

19.35 Мужчины, до 86 кг. 1/2 финала

19.55 Женщины, до 57 кг. 1/2 финала

21.50 Женщины, до 53 кг. Финальная стадия

Греко-римская борьба

12.00 Мужчины, до 67 кг. Утешительный раунд

Мужчины, до 87 кг. Утешительный раунд

20.30 Мужчины, до 67 кг. Финальная стадия

21.05 Мужчины, до 87 кг. Финальная стадия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Олимпиада
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