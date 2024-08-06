Тренер белорусских борцов о недопуске россиян на Олимпиаду: «Когда нагло отбирают мечту, хочется доказать, что это ошибка»
Главный тренер сборной Белоруссии по греко-римской борьбе Виктор Сосуновский рассказал о совместной подготовке со спортсменами сборной России. Белорусские борцы выступают в Париже в нейтральном статусе.
20-летний Абубакар Хасланханов получил приглашение от организаторов турнира, а Магомедхабиб Кадимагомедов первоначально допущен не был, но подал апелляцию на решение и выиграл дело. Оба спортсмена, выступающие за белорусскую команду, родились в Дагестане.
В четвертьфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбе Хасланханов проиграл египтянину Мохаммеду Габру.
— Была очевидная судейская ошибка, — сказал Сосуновский. — Если снимается балл соперника, то по правилам необходимо или отправить его в партер, или отдать балл нам. Но этого не произошло. Апелляция на результат? Вряд ли что-то уже пересмотрят. Такого в практике больших турниров не бывает.
— Вы ведь плотно общаетесь с российскими борцами...
— Конечно. Мы работали с ребятами из российской команды на предолимпийских сборах во Владикавказе. Как раз в процессе сборов ваша команда отказалась от участия в Играх в Париже, но ребята продолжили помогать готовиться другим командам. В чем мотивация? Когда у тебя нагло отбирают мечту, хочешь доказать, что те, кто это сделали допустили ошибку.