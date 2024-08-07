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Париж-2024

Сегодня, 11:30

Борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 7 августа

Соревнования по вольной и греко-римской борьбе на Олимпиаде состоятся 7 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Золотая медаль Олимпиады-2024 в Париже.
Фото AFP

Соревнования по вольной борьбе среди женщин и по греко-римской борьбе среди мужчин состоятся в среду, 7 августа. Публикуем расписание состязаний. Время начала — московское.

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 50 кг. Утешительный раунд

12.30 Женщины, до 53 кг. 1/8 финала

13.50 Женщины, до 53 кг. 1/4 финала

19.55 Женщины, до 53 кг. 1/2 финала

21.50 Женщины, до 50 кг. Финальная стадия

Греко-римская борьба

12.00 Мужчины, до 77 кг. Утешительный раунд

Мужчины, до 97 кг. Утешительный раунд

12.30 Мужчины, до 67 кг. 1/8 финала

Мужчины, до 87 кг. 1/8 финала

13.50 Мужчины, до 67 кг. 1/4 финала

Мужчины, до 87 кг. 1/4 финала

19.15 Мужчины, до 67 кг. 1/2 финала

Мужчины, до 87 кг. 1/2 финала

20.30 Мужчины, до 77 кг. Финальная стадия

21.05 Мужчины, до 97 кг. Финальная стадия

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Олимпиада
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