Японец Кусака завоевал золото в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024
Японский борец Нао Кусака завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 77 килограмов.
23-летний японец в финале победил казахстанца Демеу Жардаева со счетом 5:2. В матче за бронзу Акжол Махмудов из Киргизии победил азербайджанца Санана Сулейманова — 6:5.
Греко-римская борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
до 77 кг
Финал
Нао Кусака (Япония) — Демеу Жадраев (Казахстан) — 5:2
Матч за 3-е место
Акжол Махмудов (Киргизия) — Санан Сулейманов (Азербайджан) — 6:5
«Champ-de-Mars Arena».
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