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Париж-2024

Сегодня, 17:17

Карелин поздравил Михаина Лопеса с победой на Олимпиаде

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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил борца Михаина Лопеса с победой на Олимпийских играх в Париже.

«Мои поздравления Михаину. Он отодвинул представление о возможностях, в том числе на борцовском ковре, еще на две Олимпиады. Красавчик, молодец. Задал ориентиры», — цитирует Карелина MMA.Metaratings.ru.

41-летний Лопес стал 5-кратным олимпийский чемпионом в греко-римской борьбе. Кубинец является единственным борцом в истории, достигшим данного показателя.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Олимпиада
Александр Карелин
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