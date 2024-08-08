Украинец Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Париже
Украинский спортсмен Жан Беленюк стал бронзовым призером турнира по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024.
В матче за 3-е место в весовой категории до 87 килограммов украинец оказался сильнее Аркадиуша Марцина Кулинича из Польши (3:1).
Беленюк принес сборной Украины 10-ю медаль на летних Олимпийских играх в Париже.
Греко-римская борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
до 87 кг
Матч за 3-е место
Аркадиуш Марцин Кулинич (Польша) — Жан Беленюк (Украина) — 1:3
«Champ-de-Mars Arena».
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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