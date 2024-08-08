Украинец Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Париже

Украинский спортсмен Жан Беленюк стал бронзовым призером турнира по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024.

В матче за 3-е место в весовой категории до 87 килограммов украинец оказался сильнее Аркадиуша Марцина Кулинича из Польши (3:1).

Беленюк принес сборной Украины 10-ю медаль на летних Олимпийских играх в Париже.

Греко-римская борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

до 87 кг

Матч за 3-е место

Аркадиуш Марцин Кулинич (Польша) — Жан Беленюк (Украина) — 1:3

«Champ-de-Mars Arena».