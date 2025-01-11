Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 14:45

Мамиашвили: «Начинается олимпийское четырехлетие, придется наверстывать. Задач масса»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о судьбе российского спорта.

«Начинается олимпийское четырехлетие. Здесь бы создать все условия для ребят, чтобы национальные сборные могли достойно представлять страну. Задачи, которые поставил министр спорта — и он же недавно избранный глава ОКР — Михаил Дегтярев: реализовать ту повестку, которую он озвучил. Первое — международная повестка, афилированность и возможность участия сборных команд России во всех мероприятиях. И, естественно, соответствовать уровню.

Были непростые четыре года в особенности для российского спорта. Это вопрос пандемии, плюс совершенно диких и безосновательных ограничений. Поэтому, конечно, не без потерь мы вышли. Придется наверстывать. Задач масса еще, если честно», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о сближении позиций между российской стороной и Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе условий допуска спортсменов из России на турниры.

Олимпиада
Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
Читайте также
«Спартак» готовит 25 млн на новичка, «Зенит» отдает футболистов ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Основатель ХК «Сталкер» Зайцев умер во время тренировки
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Мамиашвили: «Надо пожелать Трампу достойно пройти инаугурацию. Но нам нужно ориентироваться на свои интересы»
Вяльбе назвала условие для участия российских лыжников на Олимпиаде-2026
Федерация гимнастики России ожидает ответ FIG по заявкам на нейтральный статус к середине февраля
Тарасова считает, что в 2025 году санкции с российских спортсменов будут сняты
Минфин США расширил санкции против России. В списке есть глава РФС Дюков
«Примитивная нация». Известный чех (не Гашек), сбежавший в Канаду, наехал на русский народ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Победители и призеры Олимпиады-2024 из Дагестана получили премии до 5 миллионов рублей

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости