Борец с российскими корнями Тажудинов стал олимпийским чемпионом в Париже

Второе золото на Олимпиаде для борцов с российскими корнями.

Олимпиада. Вольная борьба. Весовая категория до 97 кг. Финал

Гиви Матчарашвили (Грузия) — Ахмед Тажудинов (Бахрейн) — 0:2

11 августа на Олимпийских играх в Париже завершились соревнования по вольной борьбе в категории до 97 кг. В финале выступающий под флагом Бахрейна россиянин Ахмед Тажудинов встретился с представителем Грузии Гиви Мачарашвили.

21-летний Тажудинов родом из Дагестана, где тренируется в зале Абдулрашида Садулаева. Ахмед даже побеждал одноклубника в полуфинале чемпионата мира со счетом 9:2.

В олимпийской сетке Тажудинов начал с непростой победы над иранцем Амиром Али Азарпирой со счетом 4:3. В четвертьфинале Ахмед разобрался с казахстанцем Алишером Ергали (14:2), а в полуфинале поборол американца Кайла Снайдера (6;4), которого ранее уже побеждал в рамках ЧМ. В схватке за бронзу Снайдер проиграл иранцу Азарпире.

Гиви Мачарашвили в 1/8 финала прошел южноафриканца Николаса Де Ланге (12:2), в четвертьфинале одолел представителя Украины Мураза Мчелидзе (11:0), а в полуфинале победил Мурада Магомедова, выступавшего под флагом Азербайджана (5:0).

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Борцы начали осторожно, пытаясь поймать друг друга обманными движениями. За 30 секунд до конца первого раунда грузин попытался сделать проход, но Тажудинов оказался сверху и уложил соперника на лопатки, одержав тем самым досрочную победу.

Таким образом Тажудинов стал восьмым борцом с российскими корнями, завоевавшим медаль Игр в Париже. Ранее золото забрали Магомед Рамазанов (Болгария) и Разамбек Жамалов (Узбекистан), а бронзовые медали завоевали Турпал-Али Бисултанов (Дания), Ислам Дудаев и Чермен Валиев (оба — Албания), Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан).