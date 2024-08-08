Украинец Насибов взял серебряную медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024
Украинский борец Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 67 килограммов.
В финале 25-летний украинец уступил иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси со счетом 5:6. В матче за бронзу кубинец Луис Орта Санчес победил армянина Славика Галстяна — 7:0.
Греко-римская борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
до 67 кг
Финал
Парвиз Насибов (Украина) — Саид Эсмаили Лейвеси (Иран) — 5:6
Матч за 3-е место
Луис Орта Санчес (Куба) — Славик Галстян (Армения) — 7:0
«Champ-de-Mars Arena».
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