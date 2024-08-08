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Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 20:47

Украинец Насибов взял серебряную медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Украинский борец Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 67 килограммов.

В финале 25-летний украинец уступил иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси со счетом 5:6. В матче за бронзу кубинец Луис Орта Санчес победил армянина Славика Галстяна — 7:0.

Греко-римская борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

до 67 кг

Финал

Парвиз Насибов (Украина) — Саид Эсмаили Лейвеси (Иран) — 5:6

Матч за 3-е место

Луис Орта Санчес (Куба) — Славик Галстян (Армения) — 7:0

«Champ-de-Mars Arena».

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