Кубинский борец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом
Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 130 кг на Олимпиаде в Париже. В финале он победил чилийца Ясмани Акоста Фернанде со счетом 6:0.
Лопес первым в истории выиграл пять золотых медалей в одном виде программы.
После поединка он объявил о завершении карьеры, положив борцовки на ковер.
Греко-римская борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
до 130 кг
Финал
Михаин Лопес Нуньес (Куба) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 6:0
«Champ-de-Mars Arena».
Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде (Иран) — Саба Шариати (Азербайджан) — 4:0
Абдельлатиф Мохамед (Египет) — Мен Личже (Китай) — 2:5
«Champ-de-Mars Arena».
Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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