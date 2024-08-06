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Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 22:05

Кубинский борец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом

Виктория Кравченко
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Михаин Лопес Нуньес.
Фото Reuters

Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 130 кг на Олимпиаде в Париже. В финале он победил чилийца Ясмани Акоста Фернанде со счетом 6:0.

Лопес первым в истории выиграл пять золотых медалей в одном виде программы.

После поединка он объявил о завершении карьеры, положив борцовки на ковер.

Греко-римская борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

до 130 кг

Финал

Михаин Лопес Нуньес (Куба) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 6:0

«Champ-de-Mars Arena».

Матч за 3-е место

Амин Мирзазаде (Иран) — Саба Шариати (Азербайджан) — 4:0

Абдельлатиф Мохамед (Египет) — Мен Личже (Китай) — 2:5

«Champ-de-Mars Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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