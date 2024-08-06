Японец Фумита завоевал золото в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Париже
Японец Кенихиро Фумита выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 60 кг на Олимпиаде в Париже. В финале он победил китайца Цао Лигуо со счетом 4:1.
28-летний Фумита на Играх в Токио завоевал серебряную медаль.
Борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 6 августа.
Греко-римская борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
до 60 кг
Финал
Кенихиро Фумита (Япония) — Цао Лигуо (Китай) — 4:1
«Champ-de-Mars Arena».
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