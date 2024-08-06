Японец Фумита завоевал золото в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Париже

Японец Кенихиро Фумита выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 60 кг на Олимпиаде в Париже. В финале он победил китайца Цао Лигуо со счетом 4:1.

28-летний Фумита на Играх в Токио завоевал серебряную медаль.

Борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 6 августа.

Греко-римская борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

до 60 кг

Финал

Кенихиро Фумита (Япония) — Цао Лигуо (Китай) — 4:1

«Champ-de-Mars Arena».