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Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 21:32

Уроженец Украины Новиков стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг

Алина Савинова
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Болгарский борец Семен Новиков завоевал золото на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 87 кг.

В финальной схватке 26-летний спортсмен победил иранца Алиреза Мохмадипиани со счетом 7:0. Третье место в этом весе занял украинец Жан Беленюк.

Новиков является уроженцем Украины. В 2023 году он также становился бронзовым призером чемпионата мира, а в 2020-м — чемпионом Европы.

Греко-римская борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

до 87 кг

Финал

Алиреза Мохмадипиани (Иран) — Семен Новиков (Болгария) — 0:7

«Champ-de-Mars Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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