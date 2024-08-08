Уроженец Украины Новиков стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг

Болгарский борец Семен Новиков завоевал золото на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 87 кг.

В финальной схватке 26-летний спортсмен победил иранца Алиреза Мохмадипиани со счетом 7:0. Третье место в этом весе занял украинец Жан Беленюк.

Новиков является уроженцем Украины. В 2023 году он также становился бронзовым призером чемпионата мира, а в 2020-м — чемпионом Европы.

Греко-римская борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

до 87 кг

Финал

Алиреза Мохмадипиани (Иран) — Семен Новиков (Болгария) — 0:7

«Champ-de-Mars Arena».