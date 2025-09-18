Борец Сидаков заявил о намерении выиграть золото Олимпиады-2028
Российский борец Заурбек Сидаков намерен выиграть свою вторую золотую медаль Олимпийских игр — на турнире в 2028 году в США.
«Конечно, главная цель — это Олимпиада. Естественно, нацелен только на золото», — цитирует 29-летнего спортсмена ТАСС.
На Олимпийских играх в 2020 году Сидаков выиграл золото в весовой категории до 74 кг в турнире по вольной борьбе. Также он трижды побеждал на чемпионатах мира.
На ЧМ-2025 россиянин завоевал бронзовую медаль.
Источник: ТАСС
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