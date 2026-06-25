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Дорошко — о чемпионате Европы-2026: «Не думаю, что кто-то может нам помешать взять все золото»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай.
Фото Getty Images

Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко поделилась с «СЭ» ожиданиями от чемпионата Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

— На чемпионате мира год назад многие, включая вас, высказывались о неоднозначном судействе. Что ждете от судейства сейчас? Стали нас по-другому судить на этапах Кубка мира?

— Да, по-другому немного, потому что появился контакт с судьями. После наших выступлений тренеры всегда подходят к ним и спрашивают, чего не хватило. Поэтому стало чуть понятнее, на что судьи смотрят в выступлениях.

— Чемпионат мира-2025 стал первым крупным международным стартом после долгой паузы. На это делалась определенная скидка при подведении итогов. Насколько за год наше синхронное плавание выросло, окрепло и адаптировалось к новым правилам?

— Думаю, что очень сильно благодаря тому, что мы стали ездить на международные старты и поняли всю эту кухню изнутри. Опять же, наладилось общение с судьями, тренерами из других стран.

— Говоря про ваши цели на чемпионат Европы, вы сказали: «Забрать все золото». Что и кто может этому помешать?

— Сейчас в синхронном плавании может помешать все что угодно. Это стал настолько непредсказуемый вид спорта со всеми этими штрафами, обнулениями. Можно быть лидером, а потом занять седьмое место из-за какой-то маленькой ошибки. Но, на мой взгляд, мы хорошо подготовимся к этому старту и справимся с волнением. Так что не думаю, что кто-то может нам помешать. Все зависит от нас самих, — сказала Дорошко «СЭ».

Майя Дорошко.«Удивились, когда услышали шумную поддержку в Париже». Интервью лидера сборной по синхронному плаванию

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Сборная России по синхронному плаванию
Майя Дорошко
Синхронное плавание
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