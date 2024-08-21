В Дагестане подарили квартиру призеру Олимпиады, выступавшему за сборную Греции

Власти Дербента поощрили борца Даурена Куруглиева за завоеванную бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, где он представлял сборную Греции. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы Дагестана.

Отмечается, что такой подарок Куруглиеву сделал один из меценатов. Бюджетные средства на такое поощрение не выделялись.

Встреча представителей администрации города со спортсменом и его тренером прошла во вторник, 20 августа. Куруглиеву вручили сертификат на однокомнатную квартиру в одном из новых жилых комплексов Дербента. Сам борец поблагодарил чиновников за такой прием и пообещал привезти в следующий раз олимпийское золото.

Куруглиев выступает за национальную команду Греции с апреля 2023 года. Ранее он становился чемпионом Европейских игр, трехкратным чемпионом Европы и двукратным победителем Кубка мира.