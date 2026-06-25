Синхронистка Дорошко — о выступлении с флагом: «Добавило мотивации, но было страшнее, что что-то может не получиться»

Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко рассказала «СЭ», каково было выступать с флагом и гимном на Кубке мира.

— На этапах Кубка мира вы начали выступать с флагом и гимном. Придало ли вам это какую-то дополнительную мотивацию?

— Если честно, было непривычно, но, конечно же, приятно. Даже не знаю, как описать эти эмоции. Присутствовало чувство гордости, что представляешь свою страну. Это добавило мотивации, но было немного страшнее, что нам дали допуск с флагом, а у нас что-то может не получиться. Слава богу, все прошло хорошо, и мы радостные на пьедестале слушали наш гимн, — сказала Дорошко «СЭ».