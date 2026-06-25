В Федерации гимнастики Румынии оценили риски после заявления мэра Клуж-Напоки о россиянах

Глава Федерации гимнастики Румынии Ирина Деляну отреагировала на заявление мэра румынского города Клуж-Напока Эмиля Бока о намерении не допустить участия российских спортсменов с национальной символикой на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике.

Соревнования пройдут с 26 по 28 июня. Они проводятся под эгидой Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

«Мы оказались между молотом и наковальней. Следует отметить, что на этих соревнованиях речь идет о детях, и спорт не должен иметь никакого отношения к политике. Приняв это решение, мы рискуем потерять право проведения молодежного чемпионата мира в следующем году и даже столкнуться с санкциями со стороны Международной федерации гимнастики. Надеюсь, до этого не дойдет», — цитирует Деляну ProSport.

Ранее World Gymnastics и European Gymnastics сняли ограничения с российских спортсменов, разрешив им выступать на международных турнирах с национальным флагом и гимном.

24 июня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял правки в Олимпийскую хартию относительно политической нейтральности движения.