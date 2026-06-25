Федерация фехтования России восстановлена в составе EFC

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Европейская конфедерация фехтования (EFC) восстановила в своем составе Федерацию фехтования России.

Аналогичное решение было принято в отношении Белорусской республиканской федерации фехтования.

«Федерация фехтования России и Белорусская республиканская федерация фехтования восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования. Соответствующее решение принял исполнительный комитет EFC 24 июня. Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения со взрослых сборных России. Российские фехтовальщики будут выступать на турнирах FIE с флагом и гимном начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. На соревнованиях под эгидой EFC россияне продолжат выступать в нейтральном статусе.