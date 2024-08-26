Победители и призеры Олимпиады-2024 из Дагестана получили премии до 5 миллионов рублей

В Дагестане наградили уроженцев республики, ставших победителями и призерами Олимпиады-2024 в Париже, сообщается в Telegram-канале Федерации борьбы Дагестана.

Три уроженца Дагестана стали олимпийскими чемпионами по вольной борьбе на Играх в Париже: Разамбек Жамалов (выступал за Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и Магомед Рамазанов (Болгария). Они получили по 5 миллионов рублей.

Даурену Куруглиеву (Греция) и Магомедхану Магомедову (Азербайджан), завоевавшим бронзовые медали, вручили по 2 миллиона.