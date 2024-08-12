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Сегодня, 08:40

Тажудинов: «С Садулаевым был на связи, он подсказывал мне»

Давид Хачатрян
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Ахмед Тажудинов — борец вольного стиля, уроженец Дагестана, который выступает за Бахрейн, стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг.

В разговоре с «СЭ» Тажудинов отметил роль двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева в подготовке и выступлении на Олимпиаде в Париже.

— Мы все были бы рады, если он [Садулаев] приехал бы, он бы украсил эту Олимпиаду еще больше. Мы все думали до последнего, что он будет здесь, и очень сильно хотели, чтобы он был здесь.

— Но тебе же проще, что он не приехал?

— Не, это наш старший брат, он очень сильно мне помогал. Можно сказать, я вырос на нем. Поэтому я хотел, чтобы он выступил.

— Слышал историю, что в 2016 году, когда он в Рио выступал, ты как раз в его школе смотрел за его финалом, правда?

— Да, да. Правда. В его школе я до сих пор тренируюсь.

— Ты до сих пор там?

— Да, да.

— То есть вы с ним как спарринг-партнеры?

— Да, да, конечно.

— Он тебе что-то перед стартом писал?

— Да, да, он подсказал самое главное, мотивировал, и мы были на связи.

Тажудинов в финальном поединке победил Гиви Мачарашвили из Грузии со счетом 2:0.

Олимпиада
Абдулрашид Садулаев
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