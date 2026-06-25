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Егорян — о восстановлении членства ФФР: «Все возвращается на круги своя»

Алина Савинова

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян прокомментировала новость о восстановлении членства Федерации фехтования России в Европейской конфедерации фехтования (EFC).

Ранее в четверг об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Все возвращается на круги своя, чему мы очень рады. Это не просто ощущение, а все действительно так и есть», — приводит ТАСС слова Егорян.

Членство Федераций фехтования России в EFC было приостановлено в июне 2023 года.

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения со взрослых сборных России. Однако EFC пока не последовала этому решению, поэтому на турнирах под эгидой организации россияне продолжат выступать в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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Фехтование
Яна Егорян
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