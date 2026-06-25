Тихонов — о Далине: «Никакой абсолютно. Бессеберг был пьяницей и развратником, но хоть как-то появлялся!»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» оценил работу президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина.



«Этого Далина я назвал амебой. Я 14 лет выступал и восемь лет участвовал в избирательной кампании президентов IBU. Так вот Далин — никакой абсолютно. Знал его, еще когда выступал, он такой был третьеразрядник. Его вообще не слышно. Бессеберг был пьяницей и развратником, но хоть как-то появлялся!» — сказал Тихонов «СЭ».



Также прославленный биатлонист рассказал о том, как баллотировался на пост президента IBU.



«Мы давно могли все изменить. Два раза я выдвигал свою кандидатуру и у меня был реальный шанс. Но Вадим Иванович Мелихов агитировал за Яниса Водичара. И мне приходилось снимать свою кандидатуру. Но если мы сами себе не навредим, то никто это не сделает», — добавил Тихонов.



Далин занимает пост главы IBU с 2018 года. Шведский специалист заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Выборы нового президента организации состоятся на конгрессе организации с 17 по 20 сентября 2026 года в Берхтехсгадене (Германия).