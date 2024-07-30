Доминиканская Республика встретится с Узбекистаном в матче группы С футбольного турнира Олимпиады-2024 во вторник, 30 июля. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 16.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня Игр. Следить за ключевыми событиями противостояния Доминиканская Республика — Узбекистан можно в матч-центре на нашем сайте. Российские телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно можно смотреть на официальном сайте МОК по регистрации.

Олимпийский футбольный турнир стартовал 24 июля и завершится 9 августа. Групповой этап пройдет с 24 по 30 июля, четвертьфинал — 2 августа, полуфинал — 5 августа. Матч за 3-е место запланирован на 8 августа, финал — на 9 августа.