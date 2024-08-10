Анри — о поражении Франции в финале Олимпиады: «Трудно принять серебро»

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал поражение от Испании (3:5 д.в.) в финале Олимпиады-2024.

«Мы боролись до конца, эта команда всегда боролась. У нас были моменты нерешительности, которые дорого нам обошлись, но мы боролись. Мне трудно принять серебро, но это все равно великая история», — приводит слова Анри RMC Sport.

Испания выиграла золото Олимпиады впервые с Игр в Барселоне в 1992 году. Для Франции эта медаль стала первой в футбольном турнире на Олимпиаде.

Франция занимает шестое место в медальном зачете — 14 золотых наград, 20 серебряных и 22 бронзовые. Испания находится на 15-й строчке (4-3-8).